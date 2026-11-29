डिजिटल डेस्क, मुंबई। एनसीपी (शरद पवार) के विधायक रोहित पवार ने प्रस्तावित परिसीमन कानून पर पार्टी लीडरशिप से अलग राय रखते हुए, वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले को लेटर लिखकर उनसे बिल का विरोध करने और यह पक्का करने की अपील की है कि पार्टी के सांसद इसके खिलाफ वोट करें।

इमोशनल शब्दों में लिखे दो पेज के लेटर में, रोहित ने चेतावनी दी है कि इस कानून का समर्थन करना शरद पवार की प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी को छोड़ने जैसा होगा और इससे पार्टी के जमीनी स्तर के वर्कर और पारंपरिक सपोर्टर अलग-थलग पड़ सकते हैं।

शरद पवार नहीं ले पा रहे फैसले रोहित, जो शरद पवार के पोते हैं, ने पार्टी के मुखिया को इस विवाद से अलग करने की कोशिश की है, यह बताते हुए कि उनकी खराब सेहत की वजह से वह पॉलिसी से जुड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी की स्थिति को लेकर अनिश्चितता ने प्रोग्रेसिव सोच वाले सपोर्टर और वर्कर में चिंता पैदा कर दी है।

रोहित की अपील पार्टी के आइडियोलॉजिकल स्टैंड की जिम्मेदारी सुप्रिया सुले और दूसरे नेताओं पर डालती है, ऐसे समय में जब संगठन केंद्र के प्रस्ताव का सपोर्ट करने की ओर बढ़ रहा है। सुप्रिया सुले को ताई कहकर बुलाते हुए, रोहित ने महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की विरासत का जिक्र किया। रोहित ने तर्क दिया है कि पार्टी राजनीतिक सुविधा के लिए अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर सकती।

उनका कहना है कि कानून पर फैसला लेने से पहले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और वोटरों की राय पर विचार किया जाना चाहिए। परिसीमन प्रक्रिया पर उठाए सवाल प्रस्तावित परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए, रोहित का तर्क है कि 2011 की जनगणना पर निर्भर रहने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व पर बुरा असर पड़ सकता है और लंबे समय तक राजनीतिक असंतुलन पैदा हो सकता है।

उनका आरोप है कि बीजेपी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने चुनावी फायदे के लिए चुनाव क्षेत्रों को फिर से बनाने के लिए कर सकती है। वह अगली जनगणना प्रक्रिया के दौरान परिसीमन के साथ आगे बढ़ने के तर्क पर भी सवाल उठाते हैं और परिसीमन कमीशन की आजादी के बारे में चिंता जताते हैं।

रोहित ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर भी सवाल उठाया है, और बताया है कि पार्लियामेंट ने 2023 में ही महिला आरक्षण एक्ट पास कर दिया था। वह पूछते हैं कि इसे लागू करने को नए परिसीमन से क्यों जोड़ा जाना चाहिए।