रोहित आर्य का विवादों से गहरा नाता, किराए को लेकर मकान मालिक से हुआ था झगड़ा; पड़ोसी करते थे शिकायत
मुंबई के पवई में 17 बच्चों को बंधक बनाने के बाद पुलिस की गोली से मारे गए रोहित आर्य का नाता विवादों पर काफी रहा है। एक विवाद किराए को लेकर भी सामने आया है। इस साल की शुरुआत में एक फ्लैट के किराए को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस के हस्तक्षेप के बाद रोहित को फ्लैट से निकाला गया था।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के पवई में 17 बच्चों को बंधक बनाने के बाद पुलिस की गोली से मारे गए रोहित आर्य का नाता विवादों पर काफी रहा है। एक विवाद किराए को लेकर भी सामने आया है। इस साल की शुरुआत में एक फ्लैट के किराए को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस के हस्तक्षेप के बाद रोहित को फ्लैट से निकाला गया था।
28 अक्टूबर, 2024 को रोहित की पत्नी अंजलि आर्या के नाम पर कोथरूड के शिवतीर्थ नगर इलाके में एक फ्लैट के लिए 36 महीने का रेंटल एग्रीमेंट साइन किया गया। इस फ्लैट का मालिक देशपांडे नाम का एक व्यक्ति है।
हालांकि, दंपति के वहां रहने के बाद, पड़ोसियों और सोसाइटी के अन्य निवासियों ने उनके अनुचित व्यवहार की शिकायत करना शुरू कर दिया। शिकायतें बढ़ने पर, मालिक ने आर्य दंपति को एक नोटिस जारी कर एक महीने के भीतर फ्लैट खाली करने को कहा।
रोहित ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपना पक्ष रखा और फ्लैट खाली करने के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा मांगा। 24 मार्च और 29 मार्च को भी लिखित बातचीत हुई, जिसमें रोहित ने मालिक से लिखित में मुआवजा माँगा।
विवाद लंबा खिंचने पर फ्लैट मालिक अंततः 1.75 लाख रुपये देने पर सहमत हो गया और राशि का उल्लेख करते हुए एक स्टाम्प पेपर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते के बावजूद, दंपति ने कथित तौर पर फ्लैट खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस से संपर्क किया। आखिरकार, रोहित और उसकी पत्नी ने मई में फ्लैट खाली कर दिया और कथित तौर पर अपने रिश्तेदारों के पास रहने चले गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।