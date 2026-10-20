सलाखों के पीछे सरगना लॉरेंस बिश्नोई तो कौन चला रहा गैंग... 5 हैंडलर ने संभाल रखी 'शैडो कैबिनेट'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमले कोशिश के मामले में एक बार फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि इस गिरोह का कुख्यात सरगना लॉरेंस बिश्नोई जब गुजरात की साबरमती जेल की एक हाई-सिक्योरिटी सेल में बंद है तो असल में इस नेटवर्क को कौन चला रहा है?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि लॉरेंस के खास सहयोगियों की एक 'शैडो कैबिनेट' (गुप्त कैबिनेट) चल रही है, जो विदेशों में सुरक्षित ठिकानों से बैठकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है।

शैडो कैबिनेट में कौन-कौन? इस गिरोह में टाइसन बिश्नोई, अनिल पंडित, हरि बॉक्सर, हरमन संधू और हिमांशु सोनीपत शामिल हैं। ये लोग नए लोगों को भर्ती करने, उन्हें काम सौंपने और लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करने का काम करते हैं और आपस में स्क्रीनशॉट भी साझा करते हैं।

आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर और रणदीप मलिक का एक अलग गिरोह है जो योजना बनाने, फंडिंग जुटाने और टारगेट चुनने का काम संभालता है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों भी इसका हिस्सा था, लेकिन एफबीआई के ऑपरेशन हार्डबॉल शुरू करने के बाद वह अंडरग्राउंड हो गया।

कैसे दिया जाता है निर्देश? अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कुछ हिस्सों से काम करते हुए इनका कमांड स्ट्रक्चर डिजिटल डराने-धमकाने और जमीनी स्तर पर वारदातों को अंजाम देने की निगरानी करता है। ये लोग सिग्नल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए स्थानीय गुर्गों को निर्देश देते हैं।