पीटीआई, नई दिल्ली। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद से उन्हें हटाने की कार्यवाही उनके इस्तीफे के बाद औचित्यहीन हो गई है।

उन्होंने कहा कि उन्हें पद से हटाने का अब कोई संवैधानिक आधार नहीं बचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपने आधिकारिक आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने से जुड़े आरोपों में निर्दोष हैं।

लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को लिखे पत्र में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर जवाब दिया।

वर्मा ने लिखा कि उन्हें पद से हटाने के उद्देश्य से शुरू की गई कार्यवाही उनके इस्तीफे के बाद जारी नहीं रह सकती।उन्होंने दोहराया कि उन पर लगाए गए आरोपों में वह निर्दोष हैं। इनमें यह आरोप भी शामिल है कि उनके पास अवैध तरीके से अर्जित धन था।

उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे को किसी आरोप या निष्कर्ष की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाना चाहिए। यह पत्र गुरुवार को सांसदों के बीच प्रसारित किया गया।तीन सदस्यीय जांच समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था।