जेएनएन, भोपाल। टूर एंड ट्रैवल्स के नाम पर लग्जरी कारें किराए पर लेकर उन्हें गिरवी रखने और बेचने के बाद डुप्लीकेट चाबी से चोरी करने वाले गिरोह का शाहपुरा पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोग बाहन मालिकों को सरकारी विभागों और निजी वेगों के पास गाड़ियां अटैच कराने का इशंसा देकर मांगी कारें हासिल करता था।

कुछ समय किराया देने के बाद गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेच पा गिरवी रख देता और फिर उन्हीं कारों को दूस्ती चाबी से चुराकर गायब कर देता था। शक से बचने के लिए कुछ मामलें में वाहन वापस भी कर दिए जाते थे।

पुलिस ने सरगना जमीर समेत आजम खान और पवन गौतम को गिरफ्तार किया है। एक कार बरामद की गई है। शुरुआती जांच में नेटवर्क के तार शिमला तक जुड़े मिले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपित आकर्षक किराए का लालच देकर कार मालिकों का भरोसा जीतते थे। शुरुआत में कुछ महीने किराया देने के बाद गाड़ियों से जीपीएस निकालकर दूसरे राज्यों में बेच देते या गिरवी रख देते थे। भोपाल में इस तरीके से ठगी के करीब दस मामले बागसेवनिया, शाहपुरा और चुनाभ‌ट्टी थानों में दर्ज हैं। कई शिकायतें जांच में हैं। पुलिस गिरीश से जुड़े सौरभ तिवारी समेत अन्य लोगों की तलाश और भूमिका की जांच कर रही है।

शुक्रवार को पुलिस ने घेराबंदी कर जमीर और आजम को अशोका गार्डन से, जबकि पवन गौतम को नेहरू नगर से गिरफ्तार किया। तीनों को कोर्ट में पेश कर सात दिन की रिमांड पर लिया गया है। कुछ आरोपितों के शिमला में कार बेचने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि अब तक ये कारें जब्त नहीं हुई हैं।

पहले भी रेंटल कार ठगी में सामने आया जमीर का नाम जमीर का नाम पहले भी चागसेवनिया थाने में रेंटल कार धोखाधड़ी के मामले में सामने आ चुका है। वहीं, दानिश उर्फ इंद्रपुरी का नाम जहांगीराबाद में जुए के अड्डे पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के दौरान सामने आया था। उस कार्रवाई में बहन जब्त होने की जानकारी भी मिली थी। पुलिस पुराने मामलों और मौजूदा गिरोह के बीच संबंध खंगाल रही है।

तीन कारों से जुड़े मामले. एक बरामद बाकी की तलाश एसीपी हबीबगंज कार्निक श्रीवास्तव ने बताया कि शशापुरा थाने में तीन वाहनों से संबंधित मामले दर्ज किए गए हैं। जमीर को गिरफ्तारी के बाद एक कार बरामद की गई है। गिरोह के अन्य सदस्यों, उनके नेटवर्क और चाकी वाहनों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जांच में ठगी की अन्य कारें मिलने की संभावना है।

कार्रवाई की खबर मिलते ही आरोपितों की पैरवी करने थाने पहुंचा गया सिपाही गिरोह में साइबर क्राइम में पदस्थ एक सिपाही की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। जमीर ने पूछताछ में दानिश उप इंदपुरी, प्रतीक और सियड़ी के नम