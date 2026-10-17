'ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाया जाए', DMK ने SIR पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन का किया समर्थन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) में हुई गड़बड़ी के दावे के समर्थन करते हुए SIR को रद करने और फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही है।

डीएमके ने छात्रों के उस विरोध-प्रदर्शन का समर्थन या है, जो कि CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहा है। SIR के खिलाफ छात्रों के समर्थन में DMK चेन्नई में आज शनिवार, 17 अक्टूबर को DMK के पार्टी मुख्यालय में संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने की। इस बैठक में चार प्रस्ताव पारित किए गए।

CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

SIR के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों के प्रति एकजुटता दिखाना

कांग्रेस तथा 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) पर इस मुद्दे को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप

EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव DMK की यह मांग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे व्यापक राजनीतिक अभियान के बीच आई है। विपक्षी गुट उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उन्होंने 'तिरंगा मार्च' निकालने की भी घोषणा की है।

DMK ने उठाया था SIR में गड़बड़ी का मुद्दा समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, डीएके की बैठक में पारित हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि जुलाई 2025 में स्टालिन ने SIR का विरोध किया था। उस समय बिहार से ऐसी खबरें आई थीं कि वहां बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।