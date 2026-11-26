पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कर्नाटक और त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की है।

कोलेजियम की 24 नवंबर को हुई बैठक में जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को त्रिपुरा हाई कोर्ट से कर्नाटक हाई कोर्ट और जस्टिस विभु बाखरू को कर्नाटक हाई कोर्ट से झारखंड हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई।

जस्टिस बाखरू का तबादला झारखंड हाई कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के 27 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के मद्देनजर किया गया है।

इसके अलावा, कोलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर को त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

यह सिफारिश मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामचंद्र राव के कर्नाटक हाईकोर्ट में तबादले के बाद की गई है।