गुजरात में छह बूथों पर पुनर्मतदान जारी, कल अाएगा रिजल्ट

अहमदाबाद (एनएनआइ)। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के छह बूथों पर पुनर्मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और शाम पांच बजे तक मतदान होगा। वीरमगाम और सावली विधानसभा क्षेत्रों के दो-दो बूथ, वडगाम और दस्करोई विधानसभा क्षेत्रों के एक-एक बूथ पर पुनर्मतदान हो रहा है।

