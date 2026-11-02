राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है।

इन मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की पीठ के समक्ष होगी, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं। कौन-कौन सी याचिकाएं हैं शामिल? इन याचिकाओं में वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर एक रिट याचिका, अजय कुमार राय (जो स्वयं अपना पक्ष रख रहे हैं) की ओर से दायर एक क्रिमिनल रिट याचिका, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह की एक अलग याचिका और हिंदू धर्म परिषद द्वारा दायर एक अन्य याचिका शामिल हैं।