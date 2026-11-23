डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र से 72 वर्षीय राज्यसभा सांसद रामराव सखाराम वड्कुते का रविवार को निधन हो गया। वे के थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें नई दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है।

रामराव वडकुते की गिनती महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के प्रभावशाली नेताओं में होती थी। वे विशेष रूप से धनगर समुदाय के हितों और उनसे जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए पहचाने जाते थे। इसी साल मार्च 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में उन्होंने उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली और उनका संसदीय कार्यकाल शुरू हुआ था। पीएम मोदी ने जताया शोक पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्यसभा सांसद श्री रामराव वडकुटे जी के निधन पर गहरा दुख हुआ। उन्हें समाज में उनके योगदान और गरीबों और वंचितों की सेवा पर जोर देने के लिए याद किया जाएगा। महाराष्ट्र में भाजपा को मजबूत करने के उनके प्रयास भी उतने ही उल्लेखनीय थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ॐ शांति।

राज्यसभा सांसद श्री रामराव वडकुटे जी के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। समाज सेवा में उनके योगदान और समाज के गरीबों और वंचित वर्गों की सेवा को प्राथमिकता देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। महाराष्ट्र में भाजपा संगठन को मजबूत करने के उनके प्रयास भी उतने ही उल्लेखनीय थे। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार और प्रशंसकों के दुख में शामिल हूं। ॐ शांति.

एनसीपी से शुरू हुआ था सफर वडकुते ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ की थी। वे साल 2004 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सहकारी पदों पर काम किया।