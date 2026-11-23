महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा सांसद रामराव वडकुते का 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक
महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा सांसद रामराव सखाराम वड्कुते का 72 वर्ष की आयु में दिल्ली एम्स में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था; पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।
HighLights
72 वर्षीय राज्यसभा सांसद रामराव वड्कुते का निधन हो गया।
दिल्ली एम्स में दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने अंतिम सांस ली।
प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र से 72 वर्षीय राज्यसभा सांसद रामराव सखाराम वड्कुते का रविवार को निधन हो गया। वे के थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें नई दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है।
रामराव वडकुते की गिनती महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के प्रभावशाली नेताओं में होती थी। वे विशेष रूप से धनगर समुदाय के हितों और उनसे जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए पहचाने जाते थे।
इसी साल मार्च 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में उन्होंने उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली और उनका संसदीय कार्यकाल शुरू हुआ था।
पीएम मोदी ने जताया शोक
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्यसभा सांसद श्री रामराव वडकुटे जी के निधन पर गहरा दुख हुआ। उन्हें समाज में उनके योगदान और गरीबों और वंचितों की सेवा पर जोर देने के लिए याद किया जाएगा। महाराष्ट्र में भाजपा को मजबूत करने के उनके प्रयास भी उतने ही उल्लेखनीय थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ॐ शांति।
राज्यसभा सांसद श्री रामराव वडकुटे जी के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। समाज सेवा में उनके योगदान और समाज के गरीबों और वंचित वर्गों की सेवा को प्राथमिकता देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। महाराष्ट्र में भाजपा संगठन को मजबूत करने के उनके प्रयास भी उतने ही उल्लेखनीय थे। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार और प्रशंसकों के दुख में शामिल हूं। ॐ शांति.
एनसीपी से शुरू हुआ था सफर
वडकुते ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ की थी। वे साल 2004 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सहकारी पदों पर काम किया।
इनमें महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष और अहिल्यादेवी होलकर भेड़ एवं बकरी विकास निगम के अध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारियां शामिल हैं।
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जताया शोक
उनके आकस्मिक निधन पर महाराष्ट्र के राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने अपने संदेश में कहा कि दिल्ली में गंभीर हार्ट अटैक के बाद राज्यसभा सांसद रामराव वडकुते के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक है।
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