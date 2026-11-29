एएनआई, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 132वें संविधान संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी को ‘ऐतिहासिक निर्णय’ बताया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने और जनप्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

132वें संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता सुगम बनाना है। एक्स पर एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने इस फैसले का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को दिया और विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर इसके महत्व को रेखांकित किया।