Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, राजस्थान के राजसमंद में विस्फोटक से लदी पिकअप जब्त

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:46 PM (IST)

    Rajasthan RDX Seized: देश पर आतंक का खतरा अभी टला नहीं है। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद, राजस्थान के राजसमंद से एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। यह विस्फोटक इतना खतरनाक था कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तबाह कर सकता था। पुलिस ने वैन की तलाशी के दौरान इसे जब्त किया है और मामले की जांच जारी है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    राजसमंद में विस्फोटक बरामद। प्रतीकात्म तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश पर आतंक का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान से बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद हुआ है। यह विस्फोटक इतना खतरनाक था कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र को एक धमाके में तबाह कर सकता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजस्थान पुलिस ने राजसमंद से यह विस्फोटक बरामद किया है। इसे पिकअप वैन में भरकर राजस्थान के आमेद से नाथद्वारा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने वैन की तलाशी के दौरान विस्फोटक बरामद किया है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।