आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, राजस्थान के राजसमंद में विस्फोटक से लदी पिकअप जब्त

Rajasthan RDX Seized: देश पर आतंक का खतरा अभी टला नहीं है। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद, राजस्थान के राजसमंद से एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। यह विस्फोटक इतना खतरनाक था कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तबाह कर सकता था। पुलिस ने वैन की तलाशी के दौरान इसे जब्त किया है और मामले की जांच जारी है।

राजसमंद में विस्फोटक बरामद। प्रतीकात्म तस्वीर