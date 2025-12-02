'मंत्री का समधी हूं...', पेशाब करने से रोकने पर युवक को मारी गोली, परिजनों ने शव लेकर हाइवे पर किया चक्काजाम
Bhind Murder Case: मध्य प्रदेश के भिंड में सड़क किनारे पेशाब करने को लेकर एक विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी ने खुद को मंत्री का रिश्तेदार बताते हुए युवक को गोली मार दी। युवक की मौत के बाद परिजनों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया, जिससे लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य दो की तलाश जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के भिंड में सड़क किनारे पेशाब करने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी ने खुद को कैबिनेट मंत्री का समधी बताते हुए युवक को गोली मार दी। आनन-फानन में जब युवक को अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
युवक की मौत के बाद पूरे इलाके में हंगामा मच गया। परिजनों ने शव को लेकर हाईवे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे भिंड-ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर भयंकर जाम लग गया। इस मार्ग पर लगभग 6 घंटे तक लोगों की आवाजाही बंद थी। घंटों जाम में फंसे रहने के कारण कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, तो कुछ लोगों की ट्रेनें भी छूट गईं।
मुख्य आरोपी गिरफ्तार
आरोपी क पहचान जेपी कांकर के रूप में हुई है, जिन्होंने खुद को कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला का समधी बताया था। उसके दो सहयोगियों सुनीर कांकर और दीपू बौहरे का नाम भी सामने आया है। पुलिस ने जेपी कांकर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सुनीर कांकर और दीपू बौहरे अभी भी फरार हैं।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, रविवार की रात को लगभग 9:15 बजे आरोपी सड़क के किनारे पेशाब कर रहे थे। वहां से गुजरने वाले युवक ने उन्हें ऐसा करने से रोका, जिसपर बहसबाजी और गाली गलौज होने लगी। गुस्से में आकर आरोपी ने कैबिनेट मंत्री का समधी होने की धौंस जमाई और फिर युवक के पेट में गोली मार दी।
परिजनों ने किया चक्काजाम
युवक को इलाज के लिए ग्वालियर ले जाया जा रहा था, कभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शव को लेकर छह घंटे तक हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया, जिससे पूरे हाईवे कई किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लग गया।
परिजनों ने गोहद चौराहा थाना प्रभारी मनीष धाकड़ पर देर से FIR लिखने का भी आरोप लगाया है। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं, पुलिस सुनील कांकर और दीपू बौहरे की भी तलाश कर रही है।
