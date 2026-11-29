डिजिटल डेस्क, बूंदी। राजस्थान के बूंदी जिले में हिंडोली-नैनवां से कांग्रेस विधायक अशोक चांदना और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस का मामला सामने आया है।

नैनवां पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव के दौरान हुई इस घटना में विधायक पर बैरिकेडिंग तोड़कर परिसर में प्रवेश करने और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, चुनाव स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत बैरिकेडिंग लगाई गई थी। जब विधायक अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर विवाद बढ़ गया।

आरोप है कि अशोक चांदना और उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग हटाकर गाड़ी अंदर ले जाने की कोशिश की, जिसके दौरान धक्का-मुक्की भी हुई।

मौके पर विधायक ने पुलिसकर्मियों से कहा कि कानून से ऊपर नहीं है तू। वहीं, एक पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, आप क्या हो? चिल्लाने की जरूरत नहीं। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।