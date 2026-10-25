'प्रचार के लिए धन्यवाद', दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर की रैली को लेकर राहुल का बीजेपी पर तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडी गठबंधन की महारैली का प्रचार करने के लिए सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगियों का धन्यवाद किया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से कथित वोट चोरी के खिलाफ होने वाले इस विरोध प्रदर्शन और 'वोट बचाओ, देश बचाओ' मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। वोट चोरी के आरोपों पर तीखा हमला राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों से नाम हटाए गए हैं, नियमों और कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में वोटों की चोरी की जा रही है, इसे किसी भी कीमत पर चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने लिखा कि सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलाई गईं, लेकिन अब देश जवाब देगा। उन्होंने छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आने की अपील करते हुए कहा कि वोट आपका है और यह लड़ाई भी आपकी ही है।

तारीख को लेकर भाजपा का विरोध इससे एक दिन पहले भाजपा ने 1 नवंबर को होने वाली इस रैली की तारीख बदलने की मांग की थी। भाजपा का कहना है कि 1 नवंबर की तारीख 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी से मेल खाती है, इस दिन रैली करने से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।

भाजपा प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सिख समुदाय और व्यापारियों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। इस पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे भाजपा और उसके सहयोगियों के आभारी हैं, जो इस कार्यक्रम का इतने उत्साह से प्रचार कर रहे हैं, और उन्होंने उनसे अगले सात दिनों तक यही जोश बनाए रखने को कहा।