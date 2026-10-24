दीपावली-छठ और आगामी विधानसभा चुनाव बने वजह, टल सकता है राहुल गांधी का झारखंड दौरा

राज्य ब्यूरो, रांची। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के झारखंड दौरे को लेकर संशय के बादल मंडराते दिख रहे हैं। पार्टी की ओर से कोई भी उनके झारखंड दौरे को लेकर तिथि की पुष्टि नहीं कर रहा है।

इसका एकमात्र कारण राहुल गांधी के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के.राजू भी निजी कारणों से अलग-अलग देशों के दौरे पर हैं।

राजू ने ही प्रदेश अध्यक्ष को 18 सितंबर को पत्र लिखकर कहा था कि राहुल गांधी झारखंड में पेसा कानून लागू होने के बाद इससे प्रभावित जिलों के ग्राम प्रधानों से संवाद करेंगे। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष को तैयारी करने के निर्देश दिए गए थे।

प्रभारी का पत्र मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राहुल गांधी के नवंबर माह के पहले सप्ताह में झारखंड पहुंचने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस दौरान वे ग्राम प्रधानों से सीधे संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर खूंटी में बैठक आयोजित करने की बातें भी हुई थी लेकिन अभी तक कहीं कोई तैयारी नहीं है। अधिकृत तौर पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी तक ऐसे किसी कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की गई है। सीनियर नेताओं के अनुसार राहुल गांधी के कार्यक्रम से कम से कम पंद्रह दिन पहले प्रदेश नेतृत्व को जानकारी दे दी जाती है।