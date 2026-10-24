'विदेशी टूलकिट के इशारे पर काम कर रहे राहुल गांधी', रांची में नितिन नवीन का बड़ा हमला, हेमंत सरकार को भी घेरा

राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेशी टूल किट गैंग के इशारे पर काम करते हुए देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया।

शनिवार को रांची में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का रहा है।

नवीन ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जिसे जनता ने नकार दिया। अब एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाकर कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रही है।

उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी प्रधानमंत्री ने देश की विकास दर ऊंची रखी है। भाजपा के कार्यकर्ता पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराएंगे।

झारखंड में 2029 में सरकार बनाने का लक्ष्य भाजपा के प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए नवीन ने कहा कि बिहार से ओडिशा और बंगाल तक के रास्ते में केवल झारखंड ऐसा राज्य है, जहां भाजपा का शासन नहीं है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 और 2024 के चुनावों में उन्होंने यहां भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है। उन्होंने मंडल से प्रदेश स्तर तक जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने और लोगों से संवाद के जरिए जुड़ने का आह्वान किया। उनके मुताबिक, 2029 में झारखंड में भाजपा की सरकार बनने से बिहार से बंगाल तक का सर्किट पूरा होगा।