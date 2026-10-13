झारखंड भाजपा में जनाधार विस्तार: पुराने नेताओं की वापसी और नए चेहरों का प्रवेश, कई दलों में सेंध

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जनाधार बढ़ाने के लिए नए नेताओं को पार्टी में शामिल करा रही है। इसमें कुछ नेता ऐसे हैं जो पिछले दिनों पार्टी से अलग हो गए थे। जबकि कुछ नए नेताओं को भी पार्टी में शामिल कराया गया है।

सोमवार को बोकारो से परिंदा सिंह, हजारीबाग से कुमकुम सिंह और सरायकेला खरसावां से खगेन महतो को प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये सभी नेता पहले भाजपा से जुड़े रहे हैं। ऐसे में दोबारा पार्टी में आना इनकी घर वापसी की तरह है। रविवार को आजसू छोड़ चुके हरेलाल महतो को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी।

कोल्हान क्षेत्र में कुड़मी समाज के बीच मजबूत आधार रखने वाले हरेलाल महतो को प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी में शामिल कराया।गिरिडीह उपचुनाव से पहले भाजपा पार्टी में नए नेताओं को शामिल कराकर मजबूत राजनीतिक उपस्थिति का संदेश देना चाहती है।

संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आ रहे रांची पार्टी में नए नेताओं को शामिल करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से स्वीकृति मिल चुकी है। इस प्रक्रिया को अभी आगे ले जाना है और दूसरे दलों के कुथ प्रमुख नेताओं को नवरात्र के बाद पार्टी की सदस्यता दिलाई जा सकती है।