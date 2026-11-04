'मॉक संसद में ही प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी', सीएम हिमंत सरमा ने इंडी गठबंधन के महाभियोग प्रस्ताव पर कसा तंज
हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आईएनडीआईए गठबंधन द्वारा पारित प्रतीकात्मक महाभियोग प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया।
HighLights
असम के मुख्यमंत्री ने इंडी गठबंधन के महाभियोग प्रस्ताव पर कसा तंज
बोले सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के कई प्रयास किए
एएनआई, गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी केवल मॉक संसद में ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जबकि वास्तविक संसद में नरेन्द्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे।
हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आईएनडीआईए गठबंधन द्वारा पारित प्रतीकात्मक महाभियोग प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया।
उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के कई प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। इसके बाद खरगे के आवास पर माक संसद आयोजित की गई, जहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया।
सरमा की यह टिप्पणी चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक टकराव के बीच आई है।
गौरतलब है कि आइएनडीआइए गठबंधन ने शनिवार को दिल्ली में माक संसद आयोजित कर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था।
इसके बाद रविवार को रामलीला मैदान में विशाल रैली आयोजित की गई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए।
असम में बाढ़ के कारणों की जांच के लिए सीबीआइ जांच का करेंगे अनुरोध : सरमा
असम सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में शिवसागर और चराइदेव जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ के सटीक कारण का पता लगाने के लिए सीबीआइ जांच की मांग करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को यह जानकारी दी।मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में सरमा ने बताया कि सरकार अगले 10 दिनों के भीतर केंद्र को पत्र भेजेगी, लेकिन जांच सौंपने का अंतिम फैसला केंद्र को करना है। हम चाहते हैं कि बाढ़ का सटीक कारण सामने आए। कुछ महीने पहले दिखौ नदी ने पूर्वी असम के चराइदेव, शिवसागर और जोरहाट जिलों में काफी तबाही मचाई थी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने असम सेवा एवं अनुशासन नियम में संशोधन को मंजूरी दी है और बहुविवाह के संबंध में एक नया प्रविधान जोड़ा है।
इसके तहत बहुविवाह में शामिल पाए जाने पर किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, भले ही उसका धर्म कोई भी हो। यह भविष्य में रोजगार पाने के लिए भी अयोग्यता होगी।