डिजिटल डेस्क, शिकागो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिकागो यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को समर्थन और बढ़ावा देना बंद नहीं करता, तब तक उससे बातचीत शुरू नहीं हो सकती।

पाकिस्तान के साथ संवाद फिर से शुरू होने की संभावना पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि एक बड़ी समस्या है और वह है हमारे देश में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन और बढ़ावा दिया जाना।

पाकिस्तान पर बातचीत को लेकर क्या बोले राहुल? राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारे लिए यह बिल्कुल नामुमकिन है कि हम अपने निर्दोष लोगों की हत्या होते देखें और साथ ही पाकिस्तान से बातचीत भी करते रहें। इसलिए, जिस पल यह बंद होगा, बातचीत की शुरुआत हो सकती है।

वैश्विक कूटनीति पर भी जताई हैरानी राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें यह देखकर काफी हैरानी होती है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के साथ बातचीत में व्यस्त है, जबकि भारत सिर्फ देख रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के समय से ही भारत की भू-राजनीतिक समझ बहुत परिपक्व रही है। हमारी अपनी सोच थी। हमारी विदेश नीति इस बात से तय होती थी कि भारत को किसमें फायदा है।