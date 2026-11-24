डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला दावा किया है। अपनी मां सोनिया गांधी के किताब पर चर्चा करते हुए एक नए वीडियो में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके पिता की सुरक्षा जानबूझकर इसलिए हटाई गई थी, ताकि उनकी हत्या की जा सके।

इस वीडियो में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उस दौर के भयावह अनुभवों और परिवार के डर को साझा किया है। वीडियो में बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरा रुख बिल्कुल साफ है। पापा की सुरक्षा इसलिए हटाई गई थी ताकि उनकी हत्या हो जाए।

सुरक्षा हटाना महज एक गलती नहीं थी- राहुल वीडियो में राहुल गांधी ने आगे कहा कि सुरक्षा हटाना महज कोई गलती या हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर ऐसा माहौल तैयार किया गया था। जो कुछ हो रहा था वह साफ दिख रहा था। मैंने यह बात अपने पिता और मां दोनों से कही थी और इस मुद्दे पर मेरी पापा से बहस भी हुई थी।

जब राहुल गांधी ने को लगा था इस बात का डर राहुल ने बताया कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या से ठीक पहले उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी को आगाह किया था कि अगर सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया गया, तो उन्हें बहुत जल्द अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत लौटना पड़ेगा।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि दुखद रूप से उनकी यह आशंका सच साबित हुई और 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती बम हमले में 46 वर्षीय राजीव गांधी की हत्या कर दी गई।

'खुली जीप पर फेंके गए थे पत्थर' इसके अलावा वीडियो में सोनिया गांधी ने भी श्रीपेरंबदूर से ठीक पहले हुए बिहार दौरे को याद करते हुए उसे बेहद भयावह बताया। उन्होंने कहा कि उस समय राजीव जी विपक्ष के नेता थे और राहुल भी उनके साथ बिहार गए थे। वे एक खुली जीप में थे और उन पर पत्थर फेंके जा रहे थे। जब आपके पास उचित सुरक्षा न हो और आप किसी ऐसे राज्य में जाएं जहां विपक्षी या बीजेपी की सरकार हो, तो वहां का प्रशासन सुरक्षा पर खास ध्यान नहीं देता।

जब राहुल बहुत डर गए थे... सोनिया गांधी ने आगे बताया कि बिहार दौरे पर अपने पिता के खिलाफ हो रही नारेबाजी और पथराव को देखकर राहुल बुरी तरह डर गए थे। घर लौटकर राहुल ने उनसे कहा था कि मम्मा, अगर हमने पापा की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, तो मुझे पता है कि मैं बहुत जल्द उनके अंतिम संस्कार के लिए वापस आऊंगा। राहुल ने भी इस बिहार दौरे को आखिरी चेतावनी करार दिया था।

रात-रात भर जागकर कंटीले तार चेक करती थीं सोनिया- प्रियंका गांधी वीडियो में प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया कि 1984 में दादी की हत्या के बाद मां सोनिया गांधी पिता की सुरक्षा को लेकर बेहद डरी हुई रहती थीं। प्रियंका ने याद करते हुए कहा कि मेरा कमरा घर के आगे की तरफ था, इसलिए मैं सब देखती थी। मां रात में उठकर घर के बाहर लगे कंटीले तारों की जांच करती थीं और देखती थीं कि सुरक्षा गार्ड सो तो नहीं रहे हैं।

प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं भी तब तक नहीं सोती थी जब तक पापा के कदमों की आहट नहीं सुन लेती थी। उन्होंने कहा कि पिता की मौत को लेकर राहुल का आकलन पूरी तरह तार्किक था, जबकि उनकी अपनी प्रतिक्रिया भावनात्मक थी।

1989 में सत्ता जाने के बाद घटाई गई थी सुरक्षा गौरतलब है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी कई सालों तक बुलेटप्रूफ जैकेट पहनते थे और कमांडो के कड़े घेरे में रहते थे, जिस पर विरोधी अक्सर तंज कसते थे। 1989 के चुनाव में हार के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कहा था कि कमांडो के घेरे में रहने के कारण राजीव जनता से कट गए हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा कम कर दी गई थी।