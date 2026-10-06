'चुनाव आयुक्त हमसे मिल क्यों नहीं रहे', इंडी गठबंधन के मार्च के बीच राहुल गांधी ने पुलिस एक्शन पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस और विपक्षी प्रतिनिधियों को आयोग के अधिकारियों से मिलने की अनुमति नहीं देने पर चुनाव आयोग और पुलिस पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा, "300 से अधिक विपक्षी सांसदों ने आज चुनाव आयुक्तों से मिलने के लिए संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया। हम करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनाव आयुक्त हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? पुलिस हमें क्यों रोक रही है और धमकी दे रही है?"

राहुल गांधी ने और क्या कहा? कांग्रेस सांसद ने कहा, "बीजेपी क्या कहती है इसकी परवाह नहीं, मैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहां खड़ा हूं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख, सीईसी ज्ञानेश कुमार ने देश में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। पीएम मोदी, शाह, आरएसएस प्रमुख ने सीईसी द्वारा की गई वोट चोरी के जरिए देश को हाइजैक कर लिया। इन सभी पर कार्रवाई होगी। देश के साथ जो किया गया वह देशद्रोह है। चाहे वह पीएम मोदी हों, शाह हों, आरएसएस प्रमुख हों या ज्ञानेश कुमार हों किसी को बख्शा नहीं जाएगा।"

चुनाव आयोग मुख्यालय के बाहर इकट्ठे हुए नेता हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस बस में बैठाकर परिसर से बाहर ले आई। भारतीय चुनाव आयोग मुख्यालय के बाहर उस समय तनाव चरम पर पहुंच गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और इंडी ब्लॉक समर्थकों ने निर्वाचन सदन में जबरन घुसने का प्रयास किया।

पुलिस ने आकाशवाणी भवन में प्रवेश करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मंगलवार को चुनाव आयोग कार्यालय तक इंडी ब्लॉक के मार्च के बाद क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी।