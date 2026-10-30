'मैं कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के फैसले पर राहुल ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। बैंक यूनियनों और राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया है, जिसके तहत सरकार बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है।

कांग्रेस नेता ने एक्स पर आईडीबीआई बैंक परिवार के नाम एक पत्र साझा किया। इसमें उन्होंने सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसकी तुलना कांग्रेस के शासनकाल में बैंक की स्थापना के समय से की। राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, "कांग्रेस के समय में देश के उद्योगों को खड़ा करने के लिए आईडीबीआई की स्थापना की गई थी। वहीं मोदी के समय में पहले बोलियां मंगवाई गईं और फिर कीमत तय कर दी गई। कांग्रेस के समय में बैंक बनाए जा रहे थे, जबकि मोदी के समय में उन्हें बेचा जा रहा है। मैं आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं।"

सरकार का क्या कहना है? इससे एक दिन पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचना एक रणनीतिक पुनर्गठन का हिस्सा है। सरकार ने बताया कि यह प्रक्रिया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में तय किए गए नियमों के अनुसार अपनाई गई है। इसे सचिवों के एक पैनल और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी के बाद शुरू किया गया था।

इस साल की शुरुआत में बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया को रद करना पड़ा था, क्योंकि जो बोलियां मिली थीं वे तय रिजर्व प्राइस से काफी कम थीं। इसके बाद सरकार ने मैदान में मौजूद दो कंपनियों से फिर से बोलियां मंगवाईं। फेयरफैक्स होल्डिंग्स को अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लेने से पहले सरकार ने मूल्यांकन के दो तरीकों का इस्तेमाल किया।