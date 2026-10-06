‘किसी पार्टी ने बैठक के लिए समय नहीं मांगा', चुनाव आयोग का बड़ा दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। INDI गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव आयुक्त से मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने का दावा कर रहा है, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग की ओर से एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि उसे किसी भी राजनीतिक दल की ओर से अधिकारियों के साथ बैठक करने का अनुरोध नहीं मिला है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि क्या INDI गठबंधन के नेताओं ने बैठक का अनुरोध किया है, तो आयोग के अधिकारियों ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि उनसे किसी भी पार्टी ने बैठक के लिए कोई समय नहीं मांगा है।