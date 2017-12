गुजरात के डाकोर में श्रीरणछोड़जी के मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा-अर्चना की।

अहमदाबाद (एएनआई)। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आगाज करने से पहले कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी रणछोड़जी के शरण में पहुंचे। गुजरात के डाकोर में श्रीरणछोड़जी के मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा-अर्चना की। सूत्रों के अनुसार, मंदिर में राहुल गांधी के सामने लोगों ने मोदी-मोदी के नारे लगाए।

#WATCH: Scene outside Shree Ranchhodji Temple in Kheda's Dakor, crowd shouts 'Modi Modi' as Rahul Gandhi exits. #Gujarat pic.twitter.com/rFWEnVWy8t