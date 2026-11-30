डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार के प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल को लेकर विपक्षी खेमे में तेज हलचल के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को स्पष्ट संकेत दिया कि इस मुद्दे पर विपक्ष का संघर्ष जारी रहेगा।

मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती एनसीपी (शरद पवार) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि हमारी लड़ाई जारी है, सब ठीक है। विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखने की कवायद संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें परिसीमन से जुड़े संशोधित विधेयक पेश किए जाने हैं। इससे ठीक पहले इंडी गठबंधन (INDIA bloc) में संभावित फूट को रोकने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने अंतिम समय में राजनीतिक संपर्क तेज कर दिया है।

दरअसल, इंडी गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी दलों डीएमके और शरद पवार की एनसीपी ने केंद्र के संशोधित प्रस्तावों का समर्थन करने के संकेत दिए हैं, जो कांग्रेस के रुख के बिल्कुल विपरीत है। इसी को देखते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता शरद पवार तथा डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने में जुटे हैं। चेन्नई के बाद मुंबई पहुंचे राहुल गांधी मुंबई दौरे से पहले राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चेन्नई में एमके स्टालिन से मुलाकात की थी। वहां विपक्षी नेताओं ने स्टालिन से परिसीमन प्रस्तावों पर अपना समर्थन वापस लेने की अपील की।

इससे पहले राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से भी स्टालिन से इंडी गठबंधन के साथ खड़े होने का आग्रह करते हुए तर्क दिया था कि लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने से भाजपा को अपने राजनीतिक फायदे के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से गठन करने का मौका मिल जाएगा।

स्टालिन ने किया अपने फैसले का बचाव डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने विधेयक का समर्थन करने के अपने फैसले का बचाव किया है। उनका कहना है कि संशोधित प्रस्ताव संसदीय प्रतिनिधित्व में तमिलनाडु की हिस्सेदारी से जुड़ी चिंताओं को दूर करता है।