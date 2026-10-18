'56 इंच का सीना कहां गया?', गोवा में राहुल गांधी का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला; कहा- BJP की एक्सपायरी डेट है करीब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसआईर को लेकर पीएम मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को न्याय का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि बीजेपी की एक्सपायरी डेट करीब आ रही है। ज्ञानेश कुमार और सरकार पर निशाना साधा गोवा के मडगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, राहुल ने बीजेपी पर चुनावी धांधली, भ्रष्टाचार और छात्र प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने मतदाताओं से 2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देने की अपील की।

राहुल ने कहा, ज्ञानेश कुमार वोट चोरी को अंजाम देते हैं, अमित शाह इसे लागू करते हैं, और नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे से पूरी योजना बनाते हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि वोट चोरी के उनके आरोपों को लेकर उनके खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 45 से ज्यादा मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों ने दर्ज कराए हैं।

इन 45 मुकदमों के बावजूद, मैं हर मौके पर कहता रहता हूं कि नरेंद्र मोदी वोट चुराते हैं। फिर भी, इस दावे को लेकर मेरे खिलाफ कोई अलग से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। कांग्रेस को बताया संविधान का रक्षक राहुल गांधी ने कांग्रेस को संविधान का रक्षक बताया। उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार जानते हैं कि ये लोग कांग्रेस पार्टी के सामने जवाबदेही से नहीं बच सकते, क्योंकि हम संविधान के संरक्षक और रक्षक हैं। संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

राहुल ने कहा, मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं, पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को न्याय का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने जो किया है, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। '56 इंच का सीना कहां गया' पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा उनका 56 इंच का सीना कहां गया? शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या आपने हाल ही में मोदी जी का चेहरा देखा है? आजकल, मोदी जी हमारे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। वे और अमित शाह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चुनौती दी है और उन्हें घेर लिया है।

दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा, आज दिल्ली में जो हो रहा है, उसे देखिए। छात्रों पर पैलेट गन चलाई जा रही हैं, क्योंकि वे वोट की चोरी, रोजगार और शिक्षा की बढ़ती लागत को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

कांग्रेस का समर्थन करने की अपील गोवा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने गोवा को भ्रष्टाचार का मॉडल बना दिया है। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की और जमीन के उपयोग में बदलाव, जमीन हड़पने के आरोपों, बेरोजगारी और वहां के निवासियों के अपमान का मुद्दा उठाया।