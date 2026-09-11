'रूस पर 30000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए, BRICS का दुनिया की GDP में 40% योगदान'; पुतिन का G7 देशों पर तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने BRICS और विकसित देशों के समूह G7 के बीच तुलना करते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स का योगदान ज्यादा है। BRICS बिजनेस फोरम में बोलते हुए पुतिन ने पीएम मोदी के उन्हीं आंकड़ों का जिक्र करते हुए इस ग्रुप के महत्व पर जोर दिया, जिसमें अब 21 सदस्य हो गए हैं।

पुतिन ने कहा कि पिछले पांच सालों में दुनिय की जीडीपी का 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा BRICS देशों ने पैदा किया है, जबकि तथाकथित G7 का योगदान सिर्फ 29 प्रतिशत है। रूसी भाषा में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि दुनिया हमेशा बदल रही है और पिछले 5 सालों के ठोस तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी दुनिया में संरचनात्मक और गहरे बदलाव हो रहे हैं। तथाकथित पुराने नेता, जो कभी आर्थिक विकास में आगे हुआ करते थे, उनकी जगह अब विकास के नए इंजन ले रहे हैं।

पुतिन ने पश्चिम देशों पर साधा निशाना पुतिन ने पश्चिम पर दूसरी आर्थिक शक्तियों के विकास को बाधित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि हमें काफी समय से बताया जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पश्चिमी प्रतिस्पर्धी अपनी पुरानी बढ़त वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और कभी-कभी ये प्रतिस्पर्धा बदसूरत रूप ले लेती है। ईरान से आए हमारे सहयोगी ने भी इस बारे में बात की।

उन्होंने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य संकट की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि कभी-कभी ऐसे उपाय किए जाते हैं जिनमें शारीरिक कार्रवाई शामिल होती है, जैसे पाइपलाइनें नष्ट करना,अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारों को रोकने की कोशिश करना या समुद्री जहाजों को जब्त करना।

इसके बाद उन्होंने यूक्रेन युद्ध और अन्य कारणों से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का जिक्र किया। पुतिन ने कहा कि गैर-कानूनी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, और उन लोगों के खिलाफ तथाकथित 'सेकेंडरी सैंक्शंस' का खतरा भी है जो किसी और के हितों को मानने के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देना चाहते हैं।"