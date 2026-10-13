पुणे में IT इंजीनियर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में पति और सास-ससुर पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप

डिजिटल डेस्क, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में IT इंजीनियर के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। 33 साल की महिला ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है।

IT इंजीनियर की पहचान तृष्णा राहुल सकपाल के तौर पर हुई है। तृष्णा ने सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने महिला के पति राहुल सकपाल और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

दहेज से प्रताड़ित होकर किया सुसाइड तृष्णा के पिता बालकृष्ण निकम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक, तृष्णा ने 2018 में राहुल सकपाल से शादी की थी। तृष्णा के पिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उस पर अपनी पूरी सैलरी देने, अपने मायके का फ्लैट सास के नाम ट्रांसफर करने और ससुर के लिए 1 करोड़ रुपये का फ्लैट खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था।

तृष्णा शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर शादी के तीन साल बाद 2021 में अपने मायके लौट गई। बाद में तृष्णा के पति ने दूसरी शादी करने के लिए तलाक की अर्जी दी, लेकिन यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है।