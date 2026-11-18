डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय आइस हॉकी संघ (आइएचएआइ) के एक गुट ने पांच दिसंबर को होने वाले चुनावों के लिए मतदाता सूची में भारतीय ओलिंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा को शामिल किए जाने को अमान्य और गैर-कानूनी घोषित करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

गुरप्रीत सिंह बख्शी की अगुवाई वाले गुट ने उषा को आइओए की आमसभा में अपने एक प्रतिनिधि के तौर पर नामित किया। उषा स्पोटर्सपर्सन ऑफ मेरिट (एसओएम) चुनाव हार गई थीं। वहीं कुंजांग नामग्याल की अगुआई वाले गुट ने उषा के नामांकन का विरोध करते हुए कहा कि वह कभी आइएचएआइ की सदस्य नहीं रहीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि बख्शी और महासचिव हरजिंदर सिंह को संघ के अध्यक्ष और महासचिव के तौर पर काम करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।