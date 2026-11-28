पीटीआई, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से दक्षिणी राज्यों की उस चिंता का समाधान हो सकेगा, जिसके तहत उन्हें आशंका थी कि जनसंख्या आधारित परिसीमन में उनकी संसदीय हिस्सेदारी घट सकती है।

नायडू ने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताते हुए महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में भी बड़ी पहल करार दिया। नायडू शुक्रवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल का समर्थन करने आए हैं। उन्होंने महिला आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि यह मुद्दा पिछले 30 वर्षों से लंबित था और वह खुद इस पूरी प्रक्रिया के गवाह रहे हैं। दरअसल, प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या मौजूदा 543 से बढ़कर 850 तक हो सकती है। केंद्र सरकार की संशोधित योजना में राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि और 2051 तक राज्यों के बीच मौजूदा प्रतिनिधित्व अनुपात बनाए रखने का प्रस्ताव है। इससे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता भी आसान हो सकता है।

नायडू ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को डर था कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने पर उनका संसदीय प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा। इससे परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका थी।

उन्होंने कहा कि यदि 1971 या 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होता तो दक्षिण भारत के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती थी। उन्होंने बताया कि दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर घटकर 1.6 रह गई है, जबकि जनसंख्या का मौजूदा स्तर बनाए रखने के लिए 2.1 की प्रजनन दर जरूरी मानी जाती है। ऐसे में राज्यों को परिवार बढ़ाने की सलाह भी दी जा रही है।