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'पीएम मोदी की तस्वीर सेंसर करना घमंड की हद', SCO ग्रुप फोटो एडिट करने पर पाक की थू-थू

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Wed, 02 Sep 2026 05:53 PM (IST)

किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन की ग्रुप फोटो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान PMO द्वारा हटाने पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई है।

पाक PMO ने SCO ग्रुप फोटो से PM मोदी को हटाया

पाक PMO ने SCO ग्रुप फोटो से PM मोदी को हटाया

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन की ग्रुप फोटो से पीएम मोदी को हटाने के पाक PMO के कदम पर भारत में तीखी आलोचना हो रही है। नेताओं ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

मंगलवार को पाकिस्तान PMO के एक्स हैंडल से पोस्ट की गई तस्वीर को दोनों तरफ से क्रॉप किया गया था, जिसमें पीएम मोदी, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और कई अन्य नेता शामिल नहीं थे। असली तस्वीर में सदस्य देशों के प्रमुख एक साथ खड़े थे। हालांकि कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरी फोटो शेयर की।

पाक की हीन भावना का सबूत: एम. जे. अकबर 

विदेश राज्य मंत्री रहे एम. जे. अकबर ने भी पाकिस्तान के फैसले की आलोचना की और इसे ऐसी कोशिश बताया जिसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश को 'मजाक का पात्र' बना दिया है।

अकबर ने कहा, 'इसी तरह पाकिस्तान हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मजाक का पात्र बन जाता है। तस्वीर को सेंसर करना घमंड की हद है, क्योंकि आपको इसे ध्यान से देखना होगा।

न सिर्फ हमारे PM मोदी को तस्वीर से ऐसे हटा दिया गया जैसे वे वहां थे ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के PM को तस्वीर के बीच में रखा गया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को किनारे कर दिया गया।'

उन्होंने आगे इस हरकत को हीन भावना का सबूत बताया और कहा, 'इस तरह का घमंड असल में हीन भावना का सबूत है, जिसे पाकिस्तान बार-बार दिखाता है।'

चाहें तो वे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटा सकते हैं: शिंदे 

इसपर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने करारा एतराज जताते हुए कहा, 'पाकिस्तान ने जो किया, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भले ही उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर हटा दी हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो वे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटा सकते हैं।'

उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे लोगों और हमारी बहनों के साथ एक घिनौना अपराध किया और उनका सिंदूर मिटा दिया।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, हमारी सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने 11 एयरबेस कैंप भी तबाह कर दिए और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।'

PM मोदी को 140 करोड़ भारतीयों के दिलों से नहीं मिटा सकता पाक

शिंदे ने कहा, 'पूरे देश को भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर गर्व है। इसलिए, पाकिस्तान को हमारे देश के साथ ऐसी चालें चलने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि तस्वीर से मोदी को हटाने से भारत या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

'मैं यह भी कहूंगा कि तस्वीर हटाने जैसा काम प्रधानमंत्री मोदी को 140 करोड़ भारतीयों के दिलों से नहीं मिटा सकता। असल में, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बने हुए हैं

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