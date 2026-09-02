'पीएम मोदी की तस्वीर सेंसर करना घमंड की हद', SCO ग्रुप फोटो एडिट करने पर पाक की थू-थू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन की ग्रुप फोटो से पीएम मोदी को हटाने के पाक PMO के कदम पर भारत में तीखी आलोचना हो रही है। नेताओं ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

मंगलवार को पाकिस्तान PMO के एक्स हैंडल से पोस्ट की गई तस्वीर को दोनों तरफ से क्रॉप किया गया था, जिसमें पीएम मोदी, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और कई अन्य नेता शामिल नहीं थे। असली तस्वीर में सदस्य देशों के प्रमुख एक साथ खड़े थे। हालांकि कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरी फोटो शेयर की।

पाक की हीन भावना का सबूत: एम. जे. अकबर विदेश राज्य मंत्री रहे एम. जे. अकबर ने भी पाकिस्तान के फैसले की आलोचना की और इसे ऐसी कोशिश बताया जिसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश को 'मजाक का पात्र' बना दिया है।

अकबर ने कहा, 'इसी तरह पाकिस्तान हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मजाक का पात्र बन जाता है। तस्वीर को सेंसर करना घमंड की हद है, क्योंकि आपको इसे ध्यान से देखना होगा। न सिर्फ हमारे PM मोदी को तस्वीर से ऐसे हटा दिया गया जैसे वे वहां थे ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के PM को तस्वीर के बीच में रखा गया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को किनारे कर दिया गया।'

उन्होंने आगे इस हरकत को हीन भावना का सबूत बताया और कहा, 'इस तरह का घमंड असल में हीन भावना का सबूत है, जिसे पाकिस्तान बार-बार दिखाता है।' चाहें तो वे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटा सकते हैं: शिंदे इसपर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने करारा एतराज जताते हुए कहा, 'पाकिस्तान ने जो किया, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भले ही उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर हटा दी हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो वे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटा सकते हैं।'