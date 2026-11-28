डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े नए विधायी प्रस्तावों को लेकर बड़ी हलचल है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को संविधान के अनुच्छेद 117(3) के तहत लोकसभा को परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 पर विचार करने की सिफारिश कर दी है।

लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, यह सिफारिश केंद्रीय कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 27 नवंबर को लोकसभा महासचिव को भेजे गए पत्र के बाद आई है। क्या है अनुच्छेद 117(3) और इसकी अहमियत? बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 117(3) के मुताबिक, यदि किसी विधेयक के कानून बनने और लागू होने से भारत की संचित निधि से खर्च होने की संभावना हो, तो संसद के किसी भी सदन में उसे पारित करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। राष्ट्रपति की इस मंजूरी से सोमवार से शुरू हो रही कार्यवाही से पहले एक अहम संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो गई है।

कैबिनेट की मुहर के बाद बदला हुआ पैकेज? बड़ी बात यह है कि यह कदम केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित विधायी पैकेज को मंजूरी दिए जाने के ठीक एक दिन बाद उठाया गया है। इस नए पैकेज में कई बड़ी बातें शामिल हैं।

संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026

परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026

संबंधित केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक ऐसे में अप्रैल में पेश किए गए पुराने विधेयकों के विफल होने के बाद सरकार अब उन्हें वापस लेकर सोमवार को ये नए मसौदे पेश करने की तैयारी में है। अप्रैल में 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक' लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण गिर गया था।