सेना में जल्द शामिल हो सकती है प्रलय मिसाइल, 150 से 500 किलोमीटर के लक्ष्य को भेदने में सक्षम

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत ने 'प्रलय' मिसाइल के के सफल परीक्षण के साथ एक बार फिर स्वदेशी रक्षा तकनीक की ताकत दिखाई है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने गुरुवार को ओडिशा तट के पास डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस अत्याधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

प्रलय कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1,000 किलोग्राम है।

इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है।

इसमें आधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में मदद करती है।

यह अलग-अलग प्रकार के पारंपरिक वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी क्वासी-बैलिस्टिक तकनीक इसे आधुनिक सामरिक हथियारों की श्रेणी में खास बनाती है। इस सफल परीक्षण के बाद अब इस मिसाइल को जल्द ही सेना में शामिल किया जा सकता है।