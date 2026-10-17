पीएम-अजय योजना के तहत 18093 गांव आदर्श ग्राम घोषित, अनुसूचित जाति बहुल गांवों को विकसित करना उद्देश्य

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी पीएम अजय के तहत देशभर में 18093 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, जबकि योजना के अंतर्गत 785 छात्रावासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, आदर्श ग्राम घटक के तहत 47200 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है, जिससे 47.79 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ मिला है।

योजना के अंतर्गत अब तक 46,944 विकास कार्य पूरे किए गए हैं और 27,032 ग्राम विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे, आवश्यक सेवाओं और आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाकर उन्हें आदर्श गांवों के रूप में विकसित करना है।

इसके तीन प्रमुख घटक हैं, आदर्श ग्राम विकास, सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान और छात्रावासों का निर्माण एवं मरम्मत। मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान अनुदान घटक के तहत राज्यों को लगभग 1,730 करोड़ रुपये जारी किए गए। इससे 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों और समूहों को कौशल विकास तथा आजीविका संबंधी अवसर मिले।