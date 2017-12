पूर्वोत्तर दौरे पर मोदी, मिजोरम-मेघायल को देंगे विकास की सौगात

गुजरात चुनाव संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है जब मोदी मिजोरम दौरे पर हैं।

नई दिल्ली (जेएनएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। मिजोरम और मेघायल के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मोदी यहां रैलियों और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। अपने पूर्वोत्तर दौरे को लेकर प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी डॉट इन पर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं।

Reached Aizawl. Looking forward to interacting with the people of Mizoram. pic.twitter.com/EaYzX6RfV7 — Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2017

अपने दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'नॉर्थ-ईस्ट में बहुत क्षमता है, इस क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मुझे नॉर्थ-ईस्ट से बुलावा आया है। मिजोरम और मेघालय जाने के लिए बेताब हूं। यहां कई अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत से विकास को गति मिलेगी।'

बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह पहला मिजोरम दौरा है। वे मिजोरम में तुरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। मोदी ने कहा कि एजल में तुइरियाल जलविद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उन्हें गर्व की अनुभूति होगी। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, 'इस परियोजना का पूरा होना मिजोरम की जनता के लिए वरदान है।'

It is my privilege to be dedicating the Tuirial Hydropower Project to the nation at tomorrow’s programme in Aizawl. The completion of this project is a boon for the people of Mizoram.

प्रधानमंत्री ने कहा कि शिलांग में वह शिलांग-नांगस्टोइन-रांगजेंग-तुरा रोड का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना सड़क संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। इसके अलावा MYDoNer APP भी लॉन्च करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर कहा, यह ऐप देश की युवा शक्ति को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। DoNER के जरिए नॉर्थ-ईस्ट के लिए 100 करोड़ का फंड जमा किया गया है।'

Giving wings to our Yuva Shakti, DoNER has set up a Rs. 100 crore Northeast Venture Capital Fund. Tomorrow I will be distributing cheques to entrepreneurs from this fund. A spirit of enterprise among the Northeast’s youth augurs well for the empowerment of the region.

गौरतलब है कि मोदी सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ-ईस्ट में रोड, रेल और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। पीएम ने इसे साउथ-ईस्ट एशिया का गेटवे और अष्ट लक्ष्मी भी कहा था।

