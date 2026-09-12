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पीएम मोदी ने भारत मंडपम में रखा शाही भोज, गाला डिनर के लिए पहुंचे ब्रिक्स देशों के नेता

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Sat, 12 Sep 2026 09:13 PM (IST)Updated: Sat, 12 Sep 2026 10:45 PM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन वैश्विक नेताओं के लिए भारत मंडपम में रात्रि भोज का आयोजन किया।

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HighLights

  1. पीएम मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए रात्रिभोज आयोजित किया।

  2. भारत मंडपम में हुआ यह भव्य गाला डिनर।

  3. पुतिन समेत वैश्विक नेता डिनर में शामिल हुए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के लिए शानदार रात्रि भोज का आयोजन किया है। ये गाला डिनर भारत मंडपम में रखा गया है।

पीएम मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत सभी वैश्विक नेता शाही डिनर के लिए पहुंचे हैं। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने शाही भोज का आयोजन किया है।

BRICS Gala Dinner Menu (6)

पीएम मोदी ने किया रात्रि भोज का आयोजन

भारत मंडपम में पीएम मोदी के साथ आते हुए व्लादिमीर पुतिन के साथ कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव को भी देखा जा सकता है।

शाही भोज से पहले ब्रिक्स नेताओं के सामने भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी और तमाम ब्रिक्स नेताओं के सामने देश के अनूठे कल्चर को दिखाया गया।

BRICS Gala Dinner Menu (4)

भारत की सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए ब्रिक्स नेता खुश नजर आए। परफॉर्मेंस देखते हुए उन्होंने ताली भी बजाई।

BRICS Gala Dinner Menu (2) 

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