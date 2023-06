Odisha Train Accident: पीएम मोदी ने बालेश्वर रेल हादसे की समीक्षा के लिए बुलाई अहम बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। ओडिशा के बालेश्वर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ट्रेन हादसे में अबतक 238 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 लोग घायल हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई है। भारत सरकार के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है।

Prime Minister Narendra Modi has convened a meeting to review the situation in relation to the rail accident: Govt of India Sources#BalasoreTrainAccident pic.twitter.com/Rmk0R9kZ9J