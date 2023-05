PM नरेंद्र मोदी सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने दी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की।

On his death anniversary, I pay tributes to our former PM Pandit Jawaharlal Nehru.