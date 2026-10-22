पीएम मोदी ने अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई, माओवाद से निपटने में भूमिका की सराहना की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी और देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने में उनके योगदान की सराहना की। शाह गुरुवार को 62 वर्ष के हो गए।

मोदी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि शाह की प्रशासनिक समझ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि माओवाद के खतरे को समाप्त करने और नशामुक्त समाज के सरकार के संकल्प को आगे बढ़ाने में शाह की उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं।

उन्होंने शाह के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि वह जनता की सेवा करते रहें। प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए शाह ने कहा कि उनके प्रशंसात्मक शब्द राष्ट्रसेवा के प्रति संकल्प को और मजबूत करते हैं।