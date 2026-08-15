AI से लेकर 100 GW न्यूक्लियर पावर तक... पढ़ें प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की प्रमुख बातें
स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का संकल्प दोहराया और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने अगले 5-7 वर्षों के विकास के लिए 'सप्त धारा' का रोडमैप प्रस्तुत किया, जिसमें AI प्रशिक्षण और परमाणु ऊर्जा लक्ष्य शामिल हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण का अपना मजबूत संकल्प दोहराया। उन्होंने दुनिया भर में संसाधनों के बढ़ते 'वेपनाइजेशन' के बीच भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते अगले 5-7 वर्षों के विकास के लिए 'सप्त धारा' का रोडमैप देश के सामने रखा। आइए जानते हैं पीएम मोदी के भाषण की प्रमुख बातें....
प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की प्रमुख बातें-
1. 2047 तक विकसित भारत का संकल्प
“2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे।” प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को भाषण का सबसे बड़ा लक्ष्य बताया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
2. बड़े सपने, बड़ा संकल्प
“अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने…” पीएम मोदी ने कहा कि बड़े सपने सोच का विस्तार करते हैं और मजबूत संकल्प कठिन परिस्थितियों से रास्ता निकालने की ताकत देता है।
3. आत्मनिर्भर भारत पर जोर
“हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए।” मेक इन इंडिया, स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल और ऊर्जा सुरक्षा को रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में रखा।
4. दुनिया संसाधनों को हथियार बना रही है
यह भाषण की सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक टिप्पणियों में से एक रही- “दुनिया अपने पास जो कुछ भी है, उसको वेपनाइज करने में लगी है।”
प्रधानमंत्री ने पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयों, टेक्नोलॉजी और चिप्स समेत संसाधनों के weaponisation का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में आत्मनिर्भरता और भी जरूरी हो जाती है।
5. सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता
मोदी ने कहा कि भारत में तीन सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं और आने वाले वर्षों में 5-8 और प्लांट शुरू किए जाने की दिशा में काम हो रहा है। इसे आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण आधार बताया।
6. 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा
“2047 तक हम 100 गीगावॉट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।” साथ ही इसी दशक में पांच नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य बताया।
7. ‘सप्त धारा’ से विकसित भारत का रोडमैप
प्रधानमंत्री ने अगले 5-7 वर्षों के लिए सात प्रमुख शक्तियों पर जोर दिया-
मैन्युफैक्चरिंग पावर
कृषि एवं फूड प्रोडक्शन
टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन
गति शक्ति एवं कनेक्टिविटी
रक्षा शक्ति
ग्रीन एवं ब्लू इकोनॉमी
भारत की सॉफ्ट पावर
यह भाषण का सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत फ्रेमवर्क माना जा सकता है।
8. मैन्युफैक्चरिंग का मंत्र- Quality, Quality, Quality
“हमारा मंत्र क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी होना चाहिए।” मोदी ने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसेमंद केंद्र बनाने की बात कही और Cost, Quality और Scale पर जोर दिया।
9. भारत सिर्फ बाजार नहीं, Innovation Hub बने
AI, Quantum, Space, Robotics और Data Centres जैसे क्षेत्रों में भारत को नेतृत्व करने का आह्वान किया। “देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है।” उन्होंने Made-in-India 6G को भी लक्ष्य के रूप में सामने रखा।
10. एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग
“आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।” उद्देश्य भारत के युवाओं को AI के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए तैयार करना है।
11. युवा ही विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी
“विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है।” प्रधानमंत्री ने युवाओं को विकसित भारत की यात्रा का सबसे बड़ा साधक और लाभार्थी बताया।
12. युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग
मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर कोचिंग का बढ़ता आर्थिक बोझ कम करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क तैयार करने की घोषणा की।
13. 2036 ओलंपिक के लिए टैलेंट हंट
भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी के साथ प्रधानमंत्री ने 5 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट की बात कही।
14. रक्षा और सिविल डिफेंस
मोदी ने बदलते युद्ध के स्वरूप को देखते हुए आधुनिक सिविल डिफेंस नेटवर्क बनाने की घोषणा की। “हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे।” साथ ही ड्रोन, काउंटर-ड्रोन और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी में नेतृत्व की बात कही।
15. महिला सशक्तिकरण
मोदी ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख करते हुए 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का नया लक्ष्य रखा। साथ ही राजनीतिक दलों से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने की अपील की।
16. भारत की ग्लोबल कंपनियां
प्रधानमंत्री ने एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखा- “आने वाले एक दशक में Fortune 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों ना हों?” इसके साथ उन्होंने भारत की बैंकिंग, फार्मा, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, अकाउंटिंग और लॉ फर्म्स को वैश्विक नेतृत्व तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा।
17. रिफॉर्म अब मजबूरी नहीं, विश्वास
“हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं।” मोदी ने सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादकों और किसानों—सभी से अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं और सोच में सुधार करने का आह्वान किया।
18. नक्सलवाद के बाद ‘दिमागी नक्सल’ की चेतावनी
प्रधानमंत्री ने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन “दिमागी नक्सल” की चुनौती को पहचानने और अलग-थलग करने की जरूरत है।
19. अंतिम संदेश—सपने से सफलता तक
“समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है… सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को सामर्थ्य बनाएं और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें।”
उन्होंने कहा कि “आओ मिलकर विकसित भारत बनाएं।”
1. 2047 तक विकसित भारत का संकल्प
2. दुनिया के संसाधनों के Weaponisation पर PM का बड़ा बयान
3. आत्मनिर्भर भारत के लिए सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर
4. 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य
5. ‘सप्त धारा’ से अगले 5-7 साल के विकास का रोडमैप
6. एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग
7. युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क
8. 2036 ओलंपिक के लिए 5-15 साल के बच्चों का टैलेंट हंट
9. आधुनिक सिविल डिफेंस नेटवर्क और रक्षा आत्मनिर्भरता पर जोर
10. Fortune 500 में भारत की 50 कंपनियां लाने का लक्ष्य