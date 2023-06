पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का किया उद्घाटन, 'मिशन कर्मयोगी' को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को प्रगति मैदान में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र का भी शुभारंभ किया।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the first-ever National Training Conclave at the International Exhibition & Convention Centre Pragati Maidan. pic.twitter.com/xSUQj2HAYt