पीएम मोदी का चेन्नई दौरा आज, 13000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे।

पीएम मोदी चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-2 के पूनमल्ली-वडापलानी सेक्शन का उद्घाटन करेंगे, जिस पर करीब 4,900 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वे पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे और वापस आएंगे। इसके अलावा वे जलकंडेश्वरर मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।