डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तीन दिवसीय इस सम्मेलन में भारत और विदेश से नौ हजार से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। चिन्मय मिशन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चले समारोहों का इस सम्मेलन के साथ समापन होगा।

स्वामी चिन्मयानंद ने 1951 में चिन्मय मिशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य वेदांत और भगवद्गीता के ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना है। मिशन ने आध्यात्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, युवाओं के सशक्तीकरण और सामुदायिक सेवा के क्षेत्रों में काम किया है।