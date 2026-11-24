डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक 27 और 28 नवंबर को नई दिल्ली के पूसा में आयोजित होगी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे।

पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है।बैठक में संगठन की प्राथमिकताओं, राजनीतिक रणनीति और आगामी चुनावी चुनौतियों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी।

पार्टी के वरिष्ठ नेता देशभर में चल रही संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा संगठन को मजबूत बनाने, जनता से जुड़ाव बढ़ाने और विभिन्न राज्यों में राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करने पर भी विचार-विमर्श होगा।

बैठक में पार्टी के भविष्य की रणनीति और जमीनी स्तर पर संगठन की पकड़ मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके संबोधन से पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्राथमिकताओं को लेकर दिशा मिलने की उम्मीद है।

(न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)