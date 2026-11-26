डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए सबसे बड़े विपक्षी दल पर तीखा हमला बोला है।

गुरुवार को लेख में पीएम मोदी ने दावा किया कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी ओबीसी आरक्षण में कटौती कर मुस्लिम आरक्षण लागू करना चाहती है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए डिलिमिटेशन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के लिए भी एक विपक्षी दल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने से अब कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।

आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी ओबीसी आरक्षण को कम करना चाहती है और मुस्लिम आरक्षण लाना चाहती है, जबकि संविधान निर्माता, विशेष रूप से डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, इसके पूरी तरह खिलाफ थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 के बार-बार किए गए दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि एक पार्टी ने इसे लगभग सौ बार लागू किया था और एक पूर्व प्रधानमंत्री ने तो इस मामले में अर्धशतक ही लगा दिया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A के कारण जम्मू-कश्मीर को 70 से अधिक वर्षों तक पूरा संविधान नहीं मिल पाया, और 2019 तक अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और महिलाओं के अधिकारों को कुचला जाता रहा।

उन्होंने इस साल माओवादियों के खात्मे को विशेष रूप से सुखद बताया और कहा कि अब आदिवासी नागरिक बिना किसी डर के अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने दिमागी नक्सलियों के प्रति आगाह किया, जो आज के समय की वास्तविकताओं से कोसों दूर हैं, लेकिन हमारे विकास के सफर को पटरी से उतारने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं। नारी शक्ति को प्रधानमंत्री का आश्वासन पीएम मोदी ने अपने लेख में कहा कि संविधान को आकार देने में मदद करने वाली असाधारण महिलाओं के योगदान को याद किए बिना हमारे संविधान की यात्रा अधूरी रहेगी। लेकिन इस साल की शुरुआत में जो कुछ हुआ, वह हमारे दिलों को शर्म से भर देने वाला है।

उन्होंने कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से लाए गए कानून को एक विपक्षी दल ने पारित नहीं होने दिया, जिससे एक बार फिर संवैधानिक मूल्यों के प्रति उसकी अनदेखी सामने आई है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया, मैं भारत की 'नारी शक्ति' को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें न्याय दिलाने से हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। विपक्ष बना अवरोध पक्ष भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुख की बात है कि प्रमुख विपक्षी दल विरोध पक्ष के बजाय अवरोध पक्ष ज्यादा बन गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करना संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने का विकल्प नहीं हो सकता। क्या था महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक? इस संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना था। इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ होना था।

लोकसभा में इस विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन संख्याबल की कमी के कारण अप्रैल में यह प्रस्तावित कानून गिर गया था। अब यह देखना बाकी है कि क्या सरकार संसद के आगामी सत्र में इस विधेयक को फिर से पेश करती है।

नक्सलवाद के खात्मे से दिमागी नक्सलियों तक का जिक्र लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक भारत के कई हिस्सों, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, नक्सलियों ने बंदूक के दम पर सबसे गरीब लोगों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से वंचित रखा।

उन्होंने कहा कि इस साल नक्सलवाद का सफल खात्मा विशेष रूप से सुकून देने वाला है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अब बिना किसी डर के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।