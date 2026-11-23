विभू वत्स। फिक्की के शताब्दी वर्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उद्योग जगत को एक दुर्लभ और स्पष्ट फटकार लगाई। कारपोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स-मुक्त करने और कई नीतिगत रियायतें देने के बाद, प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर उद्योग जगत अब भी सारा भारी काम सरकार के ही भरोसे क्यों छोड़ता है?

चूंकि यह भाषण कारपोरेट दिग्गजों के बीच दिया गया था, इसलिए आम नागरिकों का ध्यान शायद इस पर नहीं गया। फिर भी, इसने उन तीन रोज़मर्रा की परेशानियों पर सीधा प्रहार किया, जिन्हें भारतीयों ने चुपचाप स्वीकार कर लिया है। पहली समस्या, स्थिर वेतन है।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन वर्षों में वेतनभोगी भारतीयों की औसत मासिक आय सालाना केवल 5.1% से 5.8% तक ही बढ़ी है। यह महंगाई की दर से मुश्किल से बराबरी कर पाती है और अक्सर उससे पिछड़ जाती है। क्या भारतीय कंपनियों के पास पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं।

यही कंपनियां वरिष्ठ अधिकारियों को भारी-भरकम पैकेज देती हैं। असली संकट सिर्फ धीमी वेतन वृद्धि नहीं है, बल्कि बोर्डरूम और बाकी कर्मचारियों के बीच बढ़ती खाई है। दूसरी समस्या, निर्यात गुंणवत्ता का दोहरा मापदंड। समाचार और इंटरनेट मीडिया अक्सर देश में बिकने वाले घटिया और कभी-कभी खतरनाक खाद्य पदार्थों व उपभोक्ता वस्तुओं की पोल खोलते हैं जिनमें बड़े ब्रांड भी शामिल होते हैं। हमने एक अपमानजनक दोहरे मापदंड को सामान्य मान लिया है। सबसे बेहतरीन माल विदेशी बाज़ारों के लिए पैक किया जाता है, जबकि भारतीय उपभोक्ताओं से उम्मीद की जाती है कि वे किसी भी तरह के औसत दर्जे के सामान से काम चला लें। तीसरी समस्या, 140 करोड़ के बाजार से पैदा हुई लापरवाही।

बहुत से व्यवसाय इस स्वार्थी सोच पर चलते हैं कि उत्पाद चाहे कितना भी औसत दर्जे का क्यों न हो, इतने बड़े देश में कोई न कोई तो इसे खरीद ही लेगा। यह मानसिकता नवाचार को खत्म करती है, भारतीय ग्राहकों को ठगती है और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करती है।

प्रधानमंत्री की यह आलोचना तीखी और बहुत ज़रूरी है। लेकिन, सतह के नीचे झांकने पर सच्चाई कहीं अधिक जटिल दिखती है। ये केवल कारपोरेट जगत की अकेली गलतियां नहीं हैं, बल्कि भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में गहराई से जुड़ी हुई हैं।

कंपनियां फ्रेशर्स और अनुभवी लोगों को कम वेतन क्यों देती हैं? क्योंकि जब एक कुर्सी के पीछे सौ उम्मीदवार दौड़ते हैं, तो मांग और आपूर्ति ही कीमत तय करती है। कोई न कोई तो आफर लेटर पर हस्ताक्षर कर ही देगा। यह कठोर और अनुचित जरूर है, लेकिन यही बुनियादी अर्थशास्त्र है।

इसी तरह, जब तक एक विशाल आबादी अलग-अलग आय वर्गों में बंटी रहेगी, तब तक कंपनियां हर कीमत के हिसाब से सामान बनाएंगी जिसमें सबसे सस्ता और निम्न-स्तरीय सामान भी शामिल है। तो फिर उम्मीद कहां है? शायद समस्या को उलट कर देखने में।

मौजूदा नौकरियों में केवल ज्यादा वेतन की मांग करने के बजाय, भारत को उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए एक मजबूत माहौल बनाकर नौकरी मांगने वालों की कतार छोटी करनी होगी। जब कामगारों के पास असली विकल्प होंगे, तो नियोक्ताओं की कम वेतन देने की मनमानी खत्म हो जाएगी।

इसी तरह, उच्च गुणवत्ता के काल्पनिक आदर्श के पीछे भागने के बजाय, नियामकों और उद्योगों को असुरक्षित गुणवत्ता पर सख्ती से रोक लगानी होगी। अलग-अलग कीमतों वाले उत्पाद बिल्कुल ठीक हैं, बशर्ते हर स्तर पर सुरक्षा के कड़े मानकों का पालन हो।

सस्ते का मतलब कभी भी घटिया या खतरनाक नहीं होना चाहिए। न तो सरकार, न उद्योग जगत और न ही नागरिक इस तर्क से असहमत हो सकते हैं। असुरक्षित सामान, ढीले मानकों और बेलगाम लापरवाही जैसी चीज़ों पर सख्ती से रोक लगाइए,विकास और गुणवत्ता अपने आप पीछे-पीछे चले आएंगे।