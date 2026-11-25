डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संस्कृत श्लोक साझा किया। इसमें एक आदर्श जीवन और परम मोक्ष प्राप्त करने के साधनों के रूप में शिक्षा, तप, ज्ञान, इंद्रियों पर संयम, अहिंसा और गुरु की सेवा के महत्व को रेखांकित किया गया है।

एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने जो संस्कृत श्लोक साझा किया, उसका अर्थ है, शिक्षा, तप, ज्ञान, इंद्रियों पर संयम, अहिंसा और गुरु की सेवा का अभ्यास, ये सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं यानी, ये एक उत्तम जीवन और मोक्ष प्राप्त करने के साधन हैं।

मोदी द्वारा साझा किया गया यह श्लोक 'महा सुभाषित संग्रह' से लिया गया है, जो संस्कृत के नैतिक और दार्शनिक श्लोकों का एक संकलन है। इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि निरंतर सीखना, अनुशासन, ज्ञानार्जन, इंद्रियों पर संयम, करुणा और गुरु के प्रति सम्मान, ये सभी किसी व्यक्ति के सर्वांगीण कल्याण के लिए आवश्यक हैं।