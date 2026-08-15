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AI ट्रेनिंग, फ्री कोचिंग और 100 GW न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य... लाल किले से पीएम मोदी ने किए बड़े एलान

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Updated: Sat, 15 Aug 2026 11:45 AM (IST)

स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से युवाओं, शिक्षा, खेल और तकनीक के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। इनमें 1 करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, नागरिक सुरक्षा सुधार और परमाणु ऊर्जा विस्तार के लक्ष्य शामिल हैं।

लाल किले से पीएम मोदी के बड़े एलान (फोटो- PTI)

लाल किले से पीएम मोदी के बड़े एलान (फोटो- PTI)

HighLights

  1. 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा

  2. छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की

  3. 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए युवाओं, शिक्षा, खेल और तकनीक के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और दूरगामी पहलों की घोषणा की। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने और क्या-क्या घोषणा की, आइए जानते हैं उनके भाषण की बड़ी बातें...

1 करोड़ युवाओं के लिए एआई कौशल प्रशिक्षण

पीएम मोदी ने इस साल फरवरी में हुए एआई शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए देश भर के युवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की।

उन्होंने कहा, “हमने हाल ही में एक एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया। आज, लाल किले की प्राचीर से, मैं देश के युवाओं के लिए एक घोषणा करना चाहता हूं: हमने संकल्प लिया है कि आने वाले एक वर्ष में, हम 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए काम करेंगे, ताकि हमारे देश के युवा एआई के क्षेत्र में भी विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त कर सकें।”

प्रधानमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की भी घोषणा की और कहा कि इस कदम से परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा।

नागरिक सुरक्षा सुधार

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आधुनिक प्रशिक्षण और बेहतर क्षमताओं के माध्यम से उभरती सुरक्षा और आपातकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा सुधार कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं आज लाल किले से घोषणा करता हूं कि हम आने वाले दिनों में एक सशक्त नागरिक सुरक्षा नेटवर्क स्थापित करेंगे। हम उन्हें आधुनिक प्रणालियों से परिचित कराएंगे। नागरिकों को आधुनिक संकटों से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? हम एक विशाल, आधुनिक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी बल का निर्माण करने जा रहे हैं जो समकालीन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा।

बच्चों के लिए राष्ट्रव्यापी खेल प्रतिभा खोज अभियान

भारत की खेल संबंधी उपलब्धियों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश का लक्ष्य ओलंपिक खेलों में अपनी उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार करना है और वह 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार है।

उन्होंने कहा, “भारत खेलों की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। हम अक्सर अपना राष्ट्रगान सुनते हैं और तिरंगा अक्सर फहराते हुए देखते हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) ने बड़ी सफलता हासिल की है। चाहे वह खेलो इंडिया गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, बीच गेम्स हो, विंटर गेम्स हो या खेल प्रशिक्षण, खेल चिकित्सा, खेल पोषण, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।”

खेलों में सुधर रहा भारत का प्रदर्शन

पीएम मोदी ने कहा "अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रदर्शन सुधर रहा है और हम 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के प्रबल दावेदार हैं। हम 2030 में चैंपियनशिप चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहे हैं। ओलंपिक में लगभग 40 खेल होते हैं, जिनमें लगभग 350 स्पर्धाएं शामिल हैं। यह दुख की बात है कि हम इनमें से कम से कम दो-तिहाई स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पाते क्योंकि हम क्वालीफाई ही नहीं कर पाते।"

सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना

डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के बारे में बताते हु प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तीन प्रमुख सेमीकंडक्टर संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। आने वाले समय में और अधिक संयत्र चालू होंगे।

उन्होंने कहा, "आज के डिजिटल युग और तकनीकी परिदृश्य में, हम चिप्स के अपार महत्व को समझते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चिकित्सा उपकरण हो या परिवहन प्रणाली, चिप्स अपरिहार्य हैं; इनके बिना दुनिया ठप्प हो जाएगी।"

परमाणु ऊर्जा विस्तार योजनाएं

दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर जोर देते हुए, पीएम मोदी ने देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता के विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में अपने परमाणु ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने की योजना बना रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “परमाणु ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा का एक प्रमुख साधन है। संसद में 'शांति अधिनियम' पारित करके हमने एक नए लक्ष्य की ओर मार्ग प्रशस्त किया है। 2047 तक, हम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। "हमारा लक्ष्य इस दशक के भीतर ही पांच नए परमाणु रिएक्टर चालू करना है।”

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