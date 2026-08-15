लाल जोधपुरी बंधेज से लेकर 'टाई-एंड-डाई' पगड़ी तक... स्वतंत्रता दिवस पर हर साल ऐसे बदला पीएम मोदी का लुक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह अपने अलग और खास अंदाज में नजर आए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से लगातार 13वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया।

इस ऐतिहासिक पल में उन्होंने पारंपरिक लाल रंग की tie-and-dye (बंधेज) पगड़ी पहनकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नमन किया। पीएम मोदी का राजस्थानी और गुजराती लुक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सफेद कुर्ते और चॉकलेट ब्राउन वेस्ट (जैकेट) के साथ यह पारंपरिक पगड़ी पहनी, जो राजस्थानी और गुजराती संस्कृति में आम है। इसके साथ ही, उन्होंने अपनी जैकेट पर केसरिया, हरे और सफेद रंग का तिरंगा पॉकेट स्क्वायर भी लगाया था।

स्वतंत्रता दिवस के समारोह में प्रधानमंत्री की पगड़ियां हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। पिछले वर्ष (2025) उन्होंने नारंगी, पीले और हरे रंगों की झलक वाली चमकदार राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहनी थी। बीते वर्षों में पीएम ने पहनी पगड़ियां वही 2023 में उन्होंने पीले, हरे और लाल रंग के शेड्स वाली बांधनी प्रिंट पगड़ी को काली V-नेक जैकेट के साथ पहना था, जबकि 2022 में उन्होंने लाल मोटिफ और लहराती पूंछ वाली केसरिया पगड़ी चुनी थी।

साल 2021 में उन्होंने क्रीम और केसरिया रंग की पगड़ी पहनी, वहीं 2020 में कोविड-19 महामारी के समय उन्होंने केसरिया बॉर्डर वाले सफेद स्कार्फ से चेहरा ढका था। भारतीय परंपरा और रंगों की विविधता गौरतलब है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान उन्होंने गहरे लाल रंग की जोधपुरी बांधेज पगड़ी पहनी थी। इसके बाद 2015 की पीली-बहुरंगी क्रिस-क्रॉस पगड़ी, 2016 की गुलाबी-पीली tie-and-dye, 2017 की गहरे लाल-पीले रंग की पगड़ी और 2018 की खास केसरिया पगड़ी तक, हर साल उनके इस पहनावे ने भारतीय परंपरा और रंगों की विविधता को बखूबी प्रदर्शित किया है।